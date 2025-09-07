https://ria.ru/20250907/frantsiya-2040229381.html

СМИ: велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России

СМИ: велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Французский путешественник Софиан Сехили, вероятно, задержан после попытки пересечь российскую границу в Приморском крае, утверждает французская газета Le Monde, дальневосточные таможенники эту информацию не подтверждают."Французский велогонщик на выносливость Софиан Сехили был арестован во Владивостоке <…> после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда на евразийском веломаршруте от Лиссабона до Владивостока", — говорится в сообщении.В настоящее время путешественник, как утверждает издание, находится в предварительном заключении по обвинению в незаконном пересечении границы.В своем Instagram* Сехили ранее сообщил , что был остановлен на российско-китайской границе таможенниками после того, как дважды пытался въехать на территорию России в двух местах, расположенных на расстоянии 200 километров друг от друга.При этом в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления в беседе с "Коммерсантом" не подтвердили информацию о задержании спортсмена.Софиан Сехили ранее принял участие примерно в двадцати крупных гонках. Он выиграл одиннадцать гонок, включая Tour Divide в Канаде. Первого июля 2025 года Сехили стартовал в Лиссабоне с целью установить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Маршрут пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

