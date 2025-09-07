В Дагестане увеличили господдержку виноградарства в четыре раза

https://ria.ru/20250907/dagestan-2040319706.html

МАХАЧКАЛА, 7 сен - РИА Новости. Объем господдержки отрасли виноградарства в Дагестане в 2025 году составил 905 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021-м, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В воскресенье Абдулмуслимов совершил рабочую поездку в Дербентский район республики, где встретился с тружениками-виноградарями, посетил выставку лучших сортов винограда на площадке предприятия ООО "Дербент Агро", а также провел выездное совещание, посвященное организации уборки и переработки винограда и развитию отрасли в целом. "При поддержке федерального Минсельхоза удается наращивать объемы господдержки представителей отрасли, за последние годы – почти в четыре раза. Если в 2021 году на поддержку виноградарства и виноделия было выделено 226,4 миллиона рублей, то на 2025 год предусмотрено 905 миллионов рублей", - приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства региона. По состоянию на 5 сентября виноградари Дагестана собрали более 40 тысяч тонн урожая в рамках начавшейся уборочной кампании, на переработку уже направлено порядка 25 тысяч тонн. Для уборки винограда на сегодня создано около 4 тысяч сезонных рабочих мест, за весь сезон уборки эта цифра достигает от 10 до 15 тысяч мест, сообщили в правительстве региона. Абдулмуслимов отметил, что для Дагестана виноградарство — одно из самых важных направлений АПК и экономики в целом. В 2024 году аграрии республики собрали 301,5 тонны винограда, это лучший показатель с 1980-х годов. По количеству и площадям Дагестан перегнал передовые регионы России, в том числе Краснодарский край, констатировал премьер республики. "В текущем году виноградарями республики осуществлена закладка молодых виноградников на площади 772 гектара. Сейчас аграрии готовятся к осенним посадкам, в ходе которой плантаж для закладки поднят на площади более 745 гектаров. Ожидаемая на конец текущего года площадь закладки винограда превысит 1250 гектаров", – рассказал Абдулмуслимов.

