БРИКС стоит подумать о новой форме глобального управления, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2025
14:24 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/briks-2040279793.html
БРИКС стоит подумать о новой форме глобального управления, считает эксперт
2025-09-07T14:24:00+03:00
2025-09-07T14:24:00+03:00
в мире
китай
эквадор
бразилия
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
си цзиньпин
брикс
КИТО, 7 сен - РИА Новости. Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной Китаем, сообщил РИА Новости международный аналитик из Эквадора Луис Марчан. "Я считаю, что мы должны договориться о новой форме глобального управления, краеугольным камнем которой станет многополярность; в которой институты, созданные для защиты международного права - ООН, Организация американских государств, Межамериканская комиссия по правам человека и различные институты внутри самой ООН, - должны быть заменены, их необходимо обновить", - сказал эксперт. По мнению Марчана, страны БРИКС должны стремиться к обновлению всех соглашений, включая торговые, социальные, в сфере безопасности, ради нового понимания многополярного мира. "Я думаю, что необходимо иметь другой тип торговли, чтобы охватить то большое количество людей, входящих в БРИКС, с реальной валютой, с другим типом поддержки, с контргегемонией доллару", — отметил Марчан. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления , которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
в мире, китай, эквадор, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, си цзиньпин, брикс, оон, организация американских государств
В мире, Китай, Эквадор, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, БРИКС, ООН, Организация американских государств
КИТО, 7 сен - РИА Новости. Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной Китаем, сообщил РИА Новости международный аналитик из Эквадора Луис Марчан.
"Я считаю, что мы должны договориться о новой форме глобального управления, краеугольным камнем которой станет многополярность; в которой институты, созданные для защиты международного права - ООН, Организация американских государств, Межамериканская комиссия по правам человека и различные институты внутри самой ООН, - должны быть заменены, их необходимо обновить", - сказал эксперт.
По мнению Марчана, страны БРИКС должны стремиться к обновлению всех соглашений, включая торговые, социальные, в сфере безопасности, ради нового понимания многополярного мира.
"Я думаю, что необходимо иметь другой тип торговли, чтобы охватить то большое количество людей, входящих в БРИКС, с реальной валютой, с другим типом поддержки, с контргегемонией доллару", — отметил Марчан.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления , которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
