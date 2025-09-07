https://ria.ru/20250907/bpla-2040322834.html

В Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

07.09.2025

В Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. РИА Новости, 07.09.2025

ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 23.08 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

