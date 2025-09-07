https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040243598.html

Алиханов назвал пять главных импортеров российской фармпродукции

2025-09-07T08:19:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции, среди них Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан и Алжир. "В топ-5 основных импортеров российской фармпродукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Алжир", — добавил министр. В июле Алиханов сообщал, что производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 7 сентября.

