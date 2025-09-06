https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040213329.html

СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина

Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку привык быть лишь пешкой в руках Запада, пишет каирский исследователь РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку привык быть лишь пешкой в руках Запада, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится", — говорится в материале.Эксперт отметил, что глава киевского режима "привык действовать в связке с западными лидерами", прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее в среду Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.Позже Зеленский отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

