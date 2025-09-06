Рейтинг@Mail.ru
02:23 06.09.2025 (обновлено: 06:29 06.09.2025)
Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе
общество
россия
санкт-петербург
роман вильфанд
гидрометцентр
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Длительный период комфортной погоды прогнозируется в центре европейской России с выходных до конца следующей недели, дневная температура будет в диапазоне 20-25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На самом деле, это длительный период очень теплой погоды. Я вспоминаю высказывание Федора Ивановича Тютчева — есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. Это вполне подходит к определению той погоды, которая будет. Единственное отличие в том, что эта дивная пора не будет короткой. С выходных и до конца следующей недели – длительный период совершенно однородной погоды", — сказал Вильфанд. По его словам, в центре европейской России прогнозируется комфортная малооблачная погода без осадков с дневными температурами в диапазоне 20-25 градусов. Синоптик уточнил, что такой температурный фон будет соответствовать середине августа. Вильфанд отметил, что такой же режим погоды будет характерен и для Санкт-Петербурга.
Люди отдыхают в Аптекарском огороде в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в Аптекарском огороде в Москве. Архивное фото
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на черноморском побережье
2 сентября, 05:38
 
