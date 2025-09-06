https://ria.ru/20250906/vilfand-2040124519.html

Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе

Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе - РИА Новости, 06.09.2025

Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе

Длительный период комфортной погоды прогнозируется в центре европейской России с выходных до конца следующей недели, дневная температура будет в диапазоне 20-25 РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T02:23:00+03:00

2025-09-06T02:23:00+03:00

2025-09-06T06:29:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972506867_0:250:3123:2007_1920x0_80_0_0_e5b02655ecca41aafe551981e8701d6a.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Длительный период комфортной погоды прогнозируется в центре европейской России с выходных до конца следующей недели, дневная температура будет в диапазоне 20-25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На самом деле, это длительный период очень теплой погоды. Я вспоминаю высказывание Федора Ивановича Тютчева — есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. Это вполне подходит к определению той погоды, которая будет. Единственное отличие в том, что эта дивная пора не будет короткой. С выходных и до конца следующей недели – длительный период совершенно однородной погоды", — сказал Вильфанд. По его словам, в центре европейской России прогнозируется комфортная малооблачная погода без осадков с дневными температурами в диапазоне 20-25 градусов. Синоптик уточнил, что такой температурный фон будет соответствовать середине августа. Вильфанд отметил, что такой же режим погоды будет характерен и для Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250902/otdykh-2038982490.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр