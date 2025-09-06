Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна

https://ria.ru/20250906/tramp-2040178696.html

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна после первых слухов о его преступлениях, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Впервые Эпштейн был задержан по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию в 2006 году. "Он (Трамп – ред.) не говорит, что действия Эпштейна – это фабрикация. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это пресечь", - заявил Джонсон журналистам, видеофрагмент пресс-подхода опубликовал журналист телеканала CNN Ману Раджу в соцсети Х*. На вопрос журналиста о том, встретится ли в будущем Трамп с жертвами преступлений Эпштейна, Джонсон заявил, что "это, вероятно, произойдет". Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

