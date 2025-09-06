Рейтинг@Mail.ru
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/tramp-2040178696.html
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна после первых слухов о его преступлениях, заявил... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T14:54:00+03:00
2025-09-06T14:54:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
майк джонсон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна после первых слухов о его преступлениях, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Впервые Эпштейн был задержан по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию в 2006 году. "Он (Трамп – ред.) не говорит, что действия Эпштейна – это фабрикация. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это пресечь", - заявил Джонсон журналистам, видеофрагмент пресс-подхода опубликовал журналист телеканала CNN Ману Раджу в соцсети Х*. На вопрос журналиста о том, встретится ли в будущем Трамп с жертвами преступлений Эпштейна, Джонсон заявил, что "это, вероятно, произойдет". Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250808/epshteyn-2034008892.html
https://ria.ru/20250903/ssha-2039500073.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_154:0:2821:2000_1920x0_80_0_0_7ab26abe86a8844f5be795cd5d29eb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, майк джонсон, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Майк Джонсон, ФБР
Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна

Трамп стал информатором ФБР по делу Эпштейна после слухов о его преступлениях

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна после первых слухов о его преступлениях, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
Впервые Эпштейн был задержан по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию в 2006 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа
8 августа, 08:00
"Он (Трамп – ред.) не говорит, что действия Эпштейна – это фабрикация. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это пресечь", - заявил Джонсон журналистам, видеофрагмент пресс-подхода опубликовал журналист телеканала CNN Ману Раджу в соцсети Х*.
На вопрос журналиста о том, встретится ли в будущем Трамп с жертвами преступлений Эпштейна, Джонсон заявил, что "это, вероятно, произойдет".
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP
3 сентября, 19:52
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампМайк ДжонсонФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала