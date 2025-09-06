Рейтинг@Mail.ru
Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США - РИА Новости, 06.09.2025
00:44 06.09.2025 (обновлено: 09:10 06.09.2025)
Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите "двадцатки" в 2026 году в... РИА Новости, 06.09.2025
в мире
сша
майами
москва
си цзиньпин
большая двадцатка
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите "двадцатки" в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес."Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.Как сообщил ранее Трамп, саммит G20 пройдет в США впервые почти за 20 лет и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами.
в мире, сша, майами, москва, си цзиньпин, большая двадцатка, дональд трамп, владимир путин, россия
В мире, США, Майами, Москва, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите "двадцатки" в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
"Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Как сообщил ранее Трамп, саммит G20 пройдет в США впервые почти за 20 лет и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами.
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
В миреСШАМайамиМоскваСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаДональд ТрампВладимир ПутинРоссия
 
 
