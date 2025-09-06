https://ria.ru/20250906/tramp-2040120658.html

Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите "двадцатки" в 2026 году в... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:44:00+03:00

2025-09-06T00:44:00+03:00

2025-09-06T09:10:00+03:00

в мире

сша

майами

москва

си цзиньпин

большая двадцатка

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040143873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_719a6853439ada24e6ac598a2656dff9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите "двадцатки" в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес."Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.Как сообщил ранее Трамп, саммит G20 пройдет в США впервые почти за 20 лет и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами.

https://ria.ru/20250906/tramp-2040119549.html

сша

майами

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп о присутствии Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году Трамп заявил, что обдумает возможное участие России в предстоящем саммите G20 в Майами. а также добавил, что был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году и готов обсудить это, если Москва и Пекин заинтересованы. 2025-09-06T00:44 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, майами, москва, си цзиньпин, большая двадцатка, дональд трамп, владимир путин, россия