https://ria.ru/20250906/tramp-2040119430.html

Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс

Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не посетит в этом году саммит "Большой двадцатки" в ЮАР, вместо него поедет вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:23:00+03:00

2025-09-06T00:23:00+03:00

2025-09-06T00:25:00+03:00

в мире

юар

большая двадцатка

сша

южная африка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не посетит в этом году саммит "Большой двадцатки" в ЮАР, вместо него поедет вице-президент Джей Ди Вэнс."Я не поеду в этом году. Это в Южной Африке. Я не поеду. Джей Ди (поедет - ред.)", – сказал Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250906/tramp-2040118686.html

юар

сша

южная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, большая двадцатка, сша, южная африка, дональд трамп