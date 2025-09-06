https://ria.ru/20250906/tramp-2040119430.html
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не посетит в этом году саммит "Большой двадцатки" в ЮАР, вместо него поедет вице-президент Джей Ди Вэнс.
2025-09-06
2025-09-06T00:23:00+03:00
2025-09-06T00:25:00+03:00
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не посетит в этом году саммит "Большой двадцатки" в ЮАР, вместо него поедет вице-президент Джей Ди Вэнс."Я не поеду в этом году. Это в Южной Африке. Я не поеду. Джей Ди (поедет - ред.)", – сказал Трамп в Белом доме.
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс
