Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России
Титов призвал разрешить китайские AliPay и WeChat Pay в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНаклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
6 сентября во Владивостоке открылось пятнадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
2 октября 2024, 07:14
По словам Титова, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин решением о введении взаимных безвизовых поездок внесли существенный вклад в развития дружеских отношений между народами двух стран.
"Об этом решении мы просили, и оно принято. Но для того, чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России", - сказал он на заседании комитета.
Титов заявил, что Российско-китайско комитет дружбы, мира и развития обращается к руководителям РФ и КНР "с просьбой содействовать тому, чтобы китайские платежные системы WeChat Pay и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по российской Системе быстрых платежей и платежной системе МИР".
"Это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны", - добавил он.
2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.