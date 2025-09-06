Рейтинг@Mail.ru
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:22 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/titov-2040160912.html
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России - РИА Новости, 06.09.2025
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России
Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T11:22:00+03:00
2025-09-06T11:22:00+03:00
туризм
китай
россия
владивосток
борис титов
владимир путин
си цзиньпин
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779451480_0:155:2784:1721_1920x0_80_0_0_2eea40dae07777b440a5bae25070c7e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. 6 сентября во Владивостоке открылось пятнадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам Титова, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин решением о введении взаимных безвизовых поездок внесли существенный вклад в развития дружеских отношений между народами двух стран. "Об этом решении мы просили, и оно принято. Но для того, чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России", - сказал он на заседании комитета. Титов заявил, что Российско-китайско комитет дружбы, мира и развития обращается к руководителям РФ и КНР "с просьбой содействовать тому, чтобы китайские платежные системы WeChat Pay и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по российской Системе быстрых платежей и платежной системе МИР". "Это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны", - добавил он. 2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
китай
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779451480_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_95332502e08522a87633d6dfffb04921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владивосток, борис титов, владимир путин, си цзиньпин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, всекитайское собрание народных представителей, новости - туризм, вэф-2025
Туризм, Китай, Россия, Владивосток, Борис Титов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Всекитайское собрание народных представителей, Новости - Туризм, ВЭФ-2025
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России

Титов призвал разрешить китайские AliPay и WeChat Pay в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНаклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
6 сентября во Владивостоке открылось пятнадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
2 октября 2024, 07:14
По словам Титова, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин решением о введении взаимных безвизовых поездок внесли существенный вклад в развития дружеских отношений между народами двух стран.
"Об этом решении мы просили, и оно принято. Но для того, чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России", - сказал он на заседании комитета.
Титов заявил, что Российско-китайско комитет дружбы, мира и развития обращается к руководителям РФ и КНР "с просьбой содействовать тому, чтобы китайские платежные системы WeChat Pay и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по российской Системе быстрых платежей и платежной системе МИР".
"Это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны", - добавил он.
2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
 
ТуризмКитайРоссияВладивостокБорис ТитовВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВсекитайское собрание народных представителейНовости - ТуризмВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала