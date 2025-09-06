https://ria.ru/20250906/tarasova-2040138715.html

Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова

Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова - РИА Новости, 06.09.2025

Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова может получить и условный срок по делу о контрабанде вейпа (электронной сигареты) с маслом каннабиса, считает адвокат Александр Бойков,... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T07:35:00+03:00

2025-09-06T07:35:00+03:00

2025-09-06T07:35:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

сша

аглая тарасова

бриттни грайнер

александра бойкова

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040073283_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_c0d81355376f8c935504b17b668e334a.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова может получить и условный срок по делу о контрабанде вейпа (электронной сигареты) с маслом каннабиса, считает адвокат Александр Бойков, ранее представлявший интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Бойков ранее по аналогичному делу защищал американскую баскетболистку Грайнер, которую в августе 2023 года Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей за провоз через границу РФ вейпа с 0,7 грамма каннабиса. В декабре того же года она была обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Адвокат по соображениям этики не стал комментировать дело Тарасовой, так как не участвует в нем, но рассказал о разбросе наказаний, которые суды назначают по этой статье. "Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России (за подобные преступления - ред.), низший порог - это может быть что угодно, в том числе условно и штраф", - сказал собеседник агентства. В пятницу Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах. Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" её от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.

https://ria.ru/20250905/sud-2040072120.html

https://ria.ru/20250905/tarasova-2040045440.html

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

россия

московская область (подмосковье)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), сша, аглая тарасова, бриттни грайнер, александра бойкова, домодедово (аэропорт)