07:35 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/tarasova-2040138715.html
Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова
россия
московская область (подмосковье)
сша
аглая тарасова
бриттни грайнер
александра бойкова
домодедово (аэропорт)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова может получить и условный срок по делу о контрабанде вейпа (электронной сигареты) с маслом каннабиса, считает адвокат Александр Бойков, ранее представлявший интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Бойков ранее по аналогичному делу защищал американскую баскетболистку Грайнер, которую в августе 2023 года Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей за провоз через границу РФ вейпа с 0,7 грамма каннабиса. В декабре того же года она была обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Адвокат по соображениям этики не стал комментировать дело Тарасовой, так как не участвует в нем, но рассказал о разбросе наказаний, которые суды назначают по этой статье. "Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России (за подобные преступления - ред.), низший порог - это может быть что угодно, в том числе условно и штраф", - сказал собеседник агентства. В пятницу Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах. Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" её от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
россия, московская область (подмосковье), сша, аглая тарасова, бриттни грайнер, александра бойкова, домодедово (аэропорт)
Россия, Московская область (Подмосковье), США, Аглая Тарасова, Бриттни Грайнер, Александра Бойкова, Домодедово (аэропорт)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
