Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова

Адвокат Бойков: Тарасова может получить условный срок или штраф
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова может получить и условный срок по делу о контрабанде вейпа (электронной сигареты) с маслом каннабиса, считает адвокат Александр Бойков, ранее представлявший интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Бойков ранее по аналогичному делу защищал американскую баскетболистку Грайнер, которую в августе 2023 года Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей за провоз через границу РФ вейпа с 0,7 грамма каннабиса. В декабре того же года она была обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Адвокат по соображениям этики не стал комментировать дело Тарасовой, так как не участвует в нем, но рассказал о разбросе наказаний, которые суды назначают по этой статье.
"Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России (за подобные преступления - ред.), низший порог - это может быть что угодно, в том числе условно и штраф", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" её от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.