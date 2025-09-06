https://ria.ru/20250906/svo-2040164205.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:10:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу."Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие западного производства", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
