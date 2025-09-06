https://ria.ru/20250906/sammit-2040197885.html

Глава МИД ЮАР приветствовал решение направить Вэнса на саммит G20

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ЮАР Рональд Ламола поприветствовал решение американских властей направить вице-президента США Джей Ди Вэнса на саммит G20 в ЮАР. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не посетит в этом году саммит "Большой двадцатки" в ЮАР, вместо него поедет Джей Ди Вэнс. "Мы приветствуем тот факт, что США поручили вице-президенту Джей Ди Вэнсу посетить саммит G20 в ЮАР", - заявил Ламола в эфире телеканала SABC. По его словам, это решение является долгожданным, власти ЮАР с нетерпением ждут взаимодействия с Вэнсом на площадках саммита. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

