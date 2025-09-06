Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
00:53 06.09.2025
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году в Майами
2025-09-06T00:53:00+03:00
2025-09-06T00:53:00+03:00
в мире
майами
россия
сша
дональд трамп
большая двадцатка
александр лукашенко
ким чен ын
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес."Я был бы рад их (Путина и Си Цзиньпина. — Прим. Ред.) присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.При этом чуть ранее президент США заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки" в Майами.Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.Другие заявления Трампа:
майами
россия
сша
в мире, майами, россия, сша, дональд трамп, большая двадцатка, александр лукашенко, ким чен ын, хамас
В мире, Майами, Россия, США, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын, ХАМАС

Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
«
"Я был бы рад их (Путина и Си Цзиньпина. — Прим. Ред.) присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
При этом чуть ранее президент США заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки" в Майами.
Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.
Другие заявления Трампа:
  • США на саммите G20 в ЮАР в этом году будет представлять Джей Ди Вэнс.
  • Украинский конфликт оказалось сложнее урегулировать, чем ожидалось.
  • Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины, ведущая роль в этом будет у стран Европы.
  • Трамп разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко является "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером".
  • Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии.
  • Администрация Трампа не обсуждает возможность смены власти в Венесуэле.
  • Вашингтону ничего не известно про операцию в 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына.
  • Вашингтон ведет "глубокие" переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников.
  • Подписан указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан.
В миреМайамиРоссияСШАДональд ТрампБольшая двадцаткаАлександр ЛукашенкоКим Чен ЫнХАМАС
 
 
