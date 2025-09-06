https://ria.ru/20250906/sammit-2040121250.html

Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес."Я был бы рад их (Путина и Си Цзиньпина. — Прим. Ред.) присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.При этом чуть ранее президент США заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки" в Майами.Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.Другие заявления Трампа:

