Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году в Майами и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
"Я был бы рад их (Путина и Си Цзиньпина. — Прим. Ред.) присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
При этом чуть ранее президент США заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки" в Майами.
Другие заявления Трампа:
- США на саммите G20 в ЮАР в этом году будет представлять Джей Ди Вэнс.
- Украинский конфликт оказалось сложнее урегулировать, чем ожидалось.
- Вашингтон совместно с союзниками намерен выработать гарантии безопасности для Украины, ведущая роль в этом будет у стран Европы.
- Трамп разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко является "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером".
- Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии.
- Администрация Трампа не обсуждает возможность смены власти в Венесуэле.
- Вашингтону ничего не известно про операцию в 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына.
- Вашингтон ведет "глубокие" переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников.
- Подписан указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан.