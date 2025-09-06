https://ria.ru/20250906/rossija-2040145765.html

Большинство стран не хотят однополярного мира, считает Песков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков. "На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

