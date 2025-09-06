Большинство стран не хотят однополярного мира, считает Песков

Рейтинг@Mail.ru
09:25 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков. "На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, китай, владивосток, дмитрий песков, си цзиньпин, оон, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Китай, Владивосток, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, ООН, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на ВЭФ-2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Есть хорошие предложения". Путин рассказал о будущем России и мира
Вчера, 13:34
"На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Там этого не видят". В чем европейцы признались Путину в Пекине
3 сентября, 19:09
 
В миреРоссияКитайВладивостокДмитрий ПесковСи ЦзиньпинООНШОСДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
