Большинство стран не хотят однополярного мира, считает Песков
Песков: большинство стран не хотят, чтобы кто-то диктовал им правила
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков.
"На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Там этого не видят". В чем европейцы признались Путину в Пекине
3 сентября, 19:09