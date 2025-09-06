Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/putin-2040202369.html
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского выдающегося ученого в области радиохимии, советника Российской академии наук... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T19:06:00+03:00
2025-09-06T19:06:00+03:00
россия
владимир путин
александр невский
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского выдающегося ученого в области радиохимии, советника Российской академии наук Бориса Мясоедова, результаты работ которого легли в основу ряда технологий атомной энергетики будущего, способствуя повышению ее эффективности и безопасности. Академику Борису Федоровичу Мясоедову 2 сентября исполнилось 95 лет. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Мясоедов удостоен награды за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Мясоедов - признанный лидер в области радиохимии, аналитической химии радиоактивных элементов и радиоэкологии. Его основная научная деятельность связана с изучением химико-аналитических свойств естественных и техногенных радиоактивных элементов. Как отмечают специалисты, Мясоедов придал новый импульс углубленным исследованиям в области совершенствования методов переработки отработавшего ядерного топлива, безопасного обращения с радиоактивными отходами, радиоэкологии. Переработка отработавшего ядерного топлива - ключевой технологический этап, делающий возможным замыкание ядерного топливного цикла, которое ляжет в основу атомной энергетики будущего. Ее технологии на практике сейчас внедряет госкорпорация "Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и РАН.
https://ria.ru/20250501/dikov-2014552165.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c6cc55b82106ebfb240626f30fa83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр невский, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт
Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт

Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского выдающегося ученого в области радиохимии, советника Российской академии наук Бориса Мясоедова, результаты работ которого легли в основу ряда технологий атомной энергетики будущего, способствуя повышению ее эффективности и безопасности.
Академику Борису Федоровичу Мясоедову 2 сентября исполнилось 95 лет. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Мясоедов удостоен награды за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Мясоедов - признанный лидер в области радиохимии, аналитической химии радиоактивных элементов и радиоэкологии. Его основная научная деятельность связана с изучением химико-аналитических свойств естественных и техногенных радиоактивных элементов. Как отмечают специалисты, Мясоедов придал новый импульс углубленным исследованиям в области совершенствования методов переработки отработавшего ядерного топлива, безопасного обращения с радиоактивными отходами, радиоэкологии.
Переработка отработавшего ядерного топлива - ключевой технологический этап, делающий возможным замыкание ядерного топливного цикла, которое ляжет в основу атомной энергетики будущего. Ее технологии на практике сейчас внедряет госкорпорация "Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и РАН.
Юрий Диков - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда
1 мая, 10:20
 
РоссияВладимир ПутинАлександр НевскийРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала