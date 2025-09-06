https://ria.ru/20250906/putin-2040202369.html
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского
Путин наградил радиохимика академика Мясоедова орденом Александра Невского
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Александра Невского выдающегося ученого в области радиохимии, советника Российской академии наук Бориса Мясоедова, результаты работ которого легли в основу ряда технологий атомной энергетики будущего, способствуя повышению ее эффективности и безопасности. Академику Борису Федоровичу Мясоедову 2 сентября исполнилось 95 лет. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Мясоедов удостоен награды за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Мясоедов - признанный лидер в области радиохимии, аналитической химии радиоактивных элементов и радиоэкологии. Его основная научная деятельность связана с изучением химико-аналитических свойств естественных и техногенных радиоактивных элементов. Как отмечают специалисты, Мясоедов придал новый импульс углубленным исследованиям в области совершенствования методов переработки отработавшего ядерного топлива, безопасного обращения с радиоактивными отходами, радиоэкологии. Переработка отработавшего ядерного топлива - ключевой технологический этап, делающий возможным замыкание ядерного топливного цикла, которое ляжет в основу атомной энергетики будущего. Ее технологии на практике сейчас внедряет госкорпорация "Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и РАН.
