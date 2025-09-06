https://ria.ru/20250906/putin-2040197376.html

Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов

Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T17:55:00+03:00

общество

курганская область

россия

тульская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019813702_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_a3067ed4acbb881ccc3fddd63545e9ca.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе. Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области, Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.

https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html

курганская область

россия

тульская область

2025

Новости

общество, курганская область, россия, тульская область, владимир путин