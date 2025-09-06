Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/putin-2040197376.html
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов
Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:55:00+03:00
2025-09-06T17:55:00+03:00
общество
курганская область
россия
тульская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019813702_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_a3067ed4acbb881ccc3fddd63545e9ca.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе. Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области, Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.
https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html
курганская область
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019813702_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_d7aad72fb8e93af87ce8bcc69ce61612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курганская область, россия, тульская область, владимир путин
Общество, Курганская область, Россия, Тульская область, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов орденами и медалями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе.
Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области,
Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин наградил несколько многодетных семей
3 марта, 16:26
 
ОбществоКурганская областьРоссияТульская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала