Зеленский отказался приехать в Москву

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. "Я не могу отправиться в Москву", — сказал глава киевского режима.При этом он утверждает, что якобы готов ко встрече в любом формате.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Накануне на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Основные заявления Путина по Украине на ВЭФ-2025

