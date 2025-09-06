Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался приехать в Москву - РИА Новости, 06.09.2025
05:28 06.09.2025 (обновлено: 07:49 06.09.2025)
Зеленский отказался приехать в Москву
Зеленский отказался приехать в Москву - РИА Новости, 06.09.2025
Зеленский отказался приехать в Москву
Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 06.09.2025
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. "Я не могу отправиться в Москву", — сказал глава киевского режима.При этом он утверждает, что якобы готов ко встрече в любом формате.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Накануне на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Основные заявления Путина по Украине на ВЭФ-2025
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Зеленский отказался приехать в Москву

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
"Я не могу отправиться в Москву", — сказал глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
4 сентября, 15:15
При этом он утверждает, что якобы готов ко встрече в любом формате.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Накануне на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.

Еще в июне Путин заявил, что России все равно, кто ведет переговоры со стороны Киева, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
Основные заявления Путина по Украине на ВЭФ-2025
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
Вчера, 11:28
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
