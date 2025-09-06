Зеленский отказался приехать в Москву
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
"Я не могу отправиться в Москву", — сказал глава киевского режима.
При этом он утверждает, что якобы готов ко встрече в любом формате.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Накануне на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.
Еще в июне Путин заявил, что России все равно, кто ведет переговоры со стороны Киева, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
