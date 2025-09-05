https://ria.ru/20250905/putin-2039886225.html

Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин

Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин

Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин

Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05

2025-09-05T09:28:00+03:00

2025-09-05T10:45:00+03:00

владимир путин

украина

киев

вэф-2025

дальневосточный федеральный университет

владивосток

россия

нато

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение", — сказал он.Другие заявления Путина"Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. <...> Мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. <...> Но если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу" — это избыточные запросы в наш адрес"."В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины. — Прим. ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. <...> К власти привели силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО"."Что касается возможных контингентов воинских на Украине, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения"."Украина должна была сопоставить, положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами и что приобретала. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

украина

киев

владивосток

россия

