Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение", — сказал он.Другие заявления Путина"Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. <...> Мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. <...> Но если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу" — это избыточные запросы в наш адрес"."В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины. — Прим. ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. <...> К власти привели силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО"."Что касается возможных контингентов воинских на Украине, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения"."Украина должна была сопоставить, положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами и что приобретала. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Путин об Украине и возможных переговорах с Киевом. Полное видео
Путин на ВЭФ отвечает на вопросы об Украине и возможных переговорах с Киевом. Полное видео.
Путин: "Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно"
Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил Путин
Путин: Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне
"Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная" Заявление Путина о том, что Москва - лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне.
Путин: Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил Путин
Путин: "Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС"
Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС, заявил Путин.
