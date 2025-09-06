https://ria.ru/20250906/opasnost-2040206831.html
В Воронежской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.
