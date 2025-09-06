https://ria.ru/20250906/memorial-2040192145.html
Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске
Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске - РИА Новости, 06.09.2025
Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в субботу принял участие в церемонии закладки камня в основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:14:00+03:00
2025-09-06T17:14:00+03:00
2025-09-06T17:14:00+03:00
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040191905_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bd82036491f2b63eb68cdcdcb3f54c72.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в субботу принял участие в церемонии закладки камня в основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.На торжественной церемонии присутствовали мэр Черкесска Алексей Баскаев, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, представители духовенства, юнармейцы, гости и жители Карачаево-Черкесской Республики.Знаменная группа воспитанников поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска вынесла флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаг Карачаево-Черкесской Республики. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики."Уважаемые гости! Мы собрались на памятном мероприятии в знаковом месте - парке Победы, на церемонии закладки камня в основание памятника жителям Карачаево-Черкесии - защитникам Отечества, павшим в зоне специальной военной операции. Здесь установлены мемориалы и памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мужественным землякам, в разные годы не пожалевшим жизни во имя Родины. В каждую памятную дату именно сюда приходят тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирное время и свободу", - сказал Темрезов.В ходе выступления руководитель региона объявил, что в Год защитника Отечества, когда вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, в знак вечной благодарности героям современности, потомкам поколения победителей, правительством республики принято решение в парке Победы построить мемориальный комплекс павшим героям специальной военной операции-защитникам Отечества.Темрезов объявил минуту молчания. Представители духовенства совершили обряд дуа и молебен.Также глава региона пригласил ветеранов боевых действий, участников СВО вместе открыть камень-основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики – участникам специальной военной операции. Члены семей и близкие родственники погибших участников СВО возложили цветы.
https://ria.ru/20250808/temrezov-2034226741.html
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040191905_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2becd2f82eeae8fc0b8df9c158bcaaed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов
Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске
В Черкесске прошла церемония закладки камня мемориала участникам СВО
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в субботу принял участие в церемонии закладки камня в основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На торжественной церемонии присутствовали мэр Черкесска Алексей Баскаев, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, представители духовенства, юнармейцы, гости и жители Карачаево-Черкесской Республики.
Знаменная группа воспитанников поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска вынесла флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаг Карачаево-Черкесской Республики. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
"Уважаемые гости! Мы собрались на памятном мероприятии в знаковом месте - парке Победы, на церемонии закладки камня в основание памятника жителям Карачаево-Черкесии - защитникам Отечества, павшим в зоне специальной военной операции. Здесь установлены мемориалы и памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мужественным землякам, в разные годы не пожалевшим жизни во имя Родины. В каждую памятную дату именно сюда приходят тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирное время и свободу", - сказал Темрезов.
В ходе выступления руководитель региона объявил, что в Год защитника Отечества, когда вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, в знак вечной благодарности героям современности, потомкам поколения победителей, правительством республики принято решение в парке Победы построить мемориальный комплекс павшим героям специальной военной операции-защитникам Отечества.
Темрезов объявил минуту молчания. Представители духовенства совершили обряд дуа и молебен.
Также глава региона пригласил ветеранов боевых действий, участников СВО вместе открыть камень-основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики – участникам специальной военной операции. Члены семей и близкие родственники погибших участников СВО возложили цветы.