Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в субботу принял участие в церемонии закладки камня в основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.На торжественной церемонии присутствовали мэр Черкесска Алексей Баскаев, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи, представители духовенства, юнармейцы, гости и жители Карачаево-Черкесской Республики.Знаменная группа воспитанников поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска вынесла флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаг Карачаево-Черкесской Республики. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики."Уважаемые гости! Мы собрались на памятном мероприятии в знаковом месте - парке Победы, на церемонии закладки камня в основание памятника жителям Карачаево-Черкесии - защитникам Отечества, павшим в зоне специальной военной операции. Здесь установлены мемориалы и памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мужественным землякам, в разные годы не пожалевшим жизни во имя Родины. В каждую памятную дату именно сюда приходят тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирное время и свободу", - сказал Темрезов.В ходе выступления руководитель региона объявил, что в Год защитника Отечества, когда вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, в знак вечной благодарности героям современности, потомкам поколения победителей, правительством республики принято решение в парке Победы построить мемориальный комплекс павшим героям специальной военной операции-защитникам Отечества.Темрезов объявил минуту молчания. Представители духовенства совершили обряд дуа и молебен.Также глава региона пригласил ветеранов боевых действий, участников СВО вместе открыть камень-основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики – участникам специальной военной операции. Члены семей и близкие родственники погибших участников СВО возложили цветы.

