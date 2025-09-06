https://ria.ru/20250906/max-2040202192.html
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян - РИА Новости, 06.09.2025
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян
Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин."Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к "Госуслугам" и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал "Госуслуг", также остаются в доступе", — сказал он. Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач. "Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас. И теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", — объяснил Шейкин. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян
Сенатор Шейкин заявил, что мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
"Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к "Госуслугам" и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал "Госуслуг", также остаются в доступе", — сказал он.
Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач.
"Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас. И теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", — объяснил Шейкин.
В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.