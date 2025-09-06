https://ria.ru/20250906/max-2040202192.html

В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян

В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к "Госуслугам" и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал "Госуслуг", также остаются в доступе", — сказал он. Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач. "Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас. И теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", — объяснил Шейкин. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

