Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 06.09.2025 (обновлено: 19:20 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/max-2040202192.html
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян - РИА Новости, 06.09.2025
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян
Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T19:05:00+03:00
2025-09-06T19:20:00+03:00
технологии
владивосток
совет федерации рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1eeaced9075f2cba82fe2c5472b5aa3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к "Госуслугам" и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал "Госуслуг", также остаются в доступе", — сказал он. Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач. "Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас. И теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", — объяснил Шейкин. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
https://ria.ru/20250904/auditorija-2039640355.html
https://ria.ru/20250904/max-2039647251.html
https://ria.ru/20250904/max-2039643922.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_afff4e28a160446d7c645bc349ca9700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владивосток, совет федерации рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Технологии, Владивосток, Совет Федерации РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для всех россиян

Сенатор Шейкин заявил, что мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к "Госуслугам" и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал "Госуслуг", также остаются в доступе", — сказал он.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Аудитория MAX превысила 30 миллионов человек
4 сентября, 12:21
Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач.
"Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате — быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас. И теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", — объяснил Шейкин.

Мессенджер MAX

В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Госдуме объяснили ограничение использования зарубежных сим-карт в MAX
4 сентября, 12:49
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
MAX не собирает сведения о том, что делают в смартфоне, заявили в Госдуме
4 сентября, 12:36
 
ТехнологииВладивостокСовет Федерации РФДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала