Во время матча отбора к ЧМ-2026 провалился газон

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Матч квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Австрии и Кипра был прерван из-за проблем с газоном.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
06 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Встреча в австрийском Линце была приостановлена на 76-й минуте из-за образовавшейся около штрафной площади команды хозяев ямы, глубина которой составила приблизительно 15 см. Работники стадиона принесли грунт и оперативно восстановили покрытие. Игру возобновили на 82-й минуте.
Австрийцы ведут в счете - 1:0. Мяч забил Марсель Забитцер (54-я минута, с пенальти).