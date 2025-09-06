Англичане одержали четвертую победу подряд в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сборная Англии по футболу нанесла поражение команде Андорры в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча группы К, которая прошла в субботу в Бирмингеме, закончилась со счетом 2:0. В составе хозяев отличился Деклан Райс (67-я минута). Также голом в свои ворота отметился защитник гостей Кристиан Гарсия (65).

Англичане (12 очков) одержали четвертую победу подряд и занимают первое место в турнирной таблице, далее идут команды Сербии (7), Албании (5) и Латвии (4). Сборная Андорры (0) располагается на последней строчке. Напрямую на мировое первенство от Европы пробьются победители отборочных групп.

В следующем туре англичане 9 сентября на выезде встретятся с командой Сербии. Сборная Андорры проведет ближайшую встречу отборочного этапа против латвийских футболистов. Гостевая игра состоится 11 октября.