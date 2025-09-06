https://ria.ru/20250906/final-2040157126.html

Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек

Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек - РИА Новости, 06.09.2025

Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек

Около 200 человек приняли участие в финале Спортивного кубка раиса (главы) Татарстана среди ветеранов и участников специальной военной операции, который прошел... РИА Новости, 06.09.2025

КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в финале Спортивного кубка раиса (главы) Татарстана среди ветеранов и участников специальной военной операции, который прошел в Казани, сообщает минспорта республики. "В столице республики прошел финальный этап Спортивного кубка раиса Республики Татарстан среди участников и ветеранов СВО. Событие объединило около 200 спортсменов со всего Татарстана, стало кульминацией проекта, направленного на поддержку и реабилитацию защитников Отечества", - говорится в сообщении. Турнир стартовал в июле с отборочных этапов. В районах республики прошли турниры по плаванию, настольному теннису, нардам и армреслингу. В финале спортсмены-ветераны соревновались в восьми дисциплинах: волейболе, мини-футболе, армреслинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, плавании и нардах. Специально для ветеранов с инвалидностью был предусмотрен турнир по волейболу сидя. "По инициативе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение организовать вот такие соревнования среди участников СВО. И они оказались востребованными, нужными. Сегодняшняя церемония чествования победителей – еще одна возможность выразить свое уважение и признательность ребятам, которые добровольно приняли решение встать на защиту нашего Отечества", - сказал на церемонии награждения победителей турнира председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр спорта республики Владимир Леонов выразил уверенность в дальнейшем развитии проекта. "Мы старались не подвести, организация на самом высоком уровне. Благо для этого есть лучшая в стране инфраструктура. Я уверен, что мы как минимум в два раза увеличим в следующем этапе количество участников", - отметил он. Кубок раиса Татарстана призван стать важным звеном в системе социальной и физической реабилитации ветеранов, предоставив им возможность проявить себя в соревновательной атмосфере, найти единомышленников. Это соответствует целям государственной программы "Спорт России". Организаторами Спортивного кубка раиса Республики Татарстан является правительство республики, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Татарстану, министерство спорта республики, координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий.

