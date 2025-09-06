Рейтинг@Mail.ru
Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:28 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/final-2040157126.html
Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек
Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек - РИА Новости, 06.09.2025
Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек
Около 200 человек приняли участие в финале Спортивного кубка раиса (главы) Татарстана среди ветеранов и участников специальной военной операции, который прошел... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T10:28:00+03:00
2025-09-06T10:28:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040156960_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_fa3423f5675ff445110e62039fbf509c.jpg
КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в финале Спортивного кубка раиса (главы) Татарстана среди ветеранов и участников специальной военной операции, который прошел в Казани, сообщает минспорта республики. "В столице республики прошел финальный этап Спортивного кубка раиса Республики Татарстан среди участников и ветеранов СВО. Событие объединило около 200 спортсменов со всего Татарстана, стало кульминацией проекта, направленного на поддержку и реабилитацию защитников Отечества", - говорится в сообщении. Турнир стартовал в июле с отборочных этапов. В районах республики прошли турниры по плаванию, настольному теннису, нардам и армреслингу. В финале спортсмены-ветераны соревновались в восьми дисциплинах: волейболе, мини-футболе, армреслинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, плавании и нардах. Специально для ветеранов с инвалидностью был предусмотрен турнир по волейболу сидя. "По инициативе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение организовать вот такие соревнования среди участников СВО. И они оказались востребованными, нужными. Сегодняшняя церемония чествования победителей – еще одна возможность выразить свое уважение и признательность ребятам, которые добровольно приняли решение встать на защиту нашего Отечества", - сказал на церемонии награждения победителей турнира председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр спорта республики Владимир Леонов выразил уверенность в дальнейшем развитии проекта. "Мы старались не подвести, организация на самом высоком уровне. Благо для этого есть лучшая в стране инфраструктура. Я уверен, что мы как минимум в два раза увеличим в следующем этапе количество участников", - отметил он. Кубок раиса Татарстана призван стать важным звеном в системе социальной и физической реабилитации ветеранов, предоставив им возможность проявить себя в соревновательной атмосфере, найти единомышленников. Это соответствует целям государственной программы "Спорт России". Организаторами Спортивного кубка раиса Республики Татарстан является правительство республики, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Татарстану, министерство спорта республики, координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий.
https://ria.ru/20250828/svo-2038179950.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040156960_5:0:1142:853_1920x0_80_0_0_cc5dbd9d28bf4ceb36ea025df3ac2819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, спецоперация
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Спецоперация
Финал кубка главы Татарстана среди участников СВО собрал около 200 человек

В Татарстане прошел финал кубка главы республики среди участников спецоперации

© Фото : Министерство спорта Республики ТатарстанФинал Спортивного кубка Раиса Республики Татарстан
Финал Спортивного кубка Раиса Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Министерство спорта Республики Татарстан
Финал Спортивного кубка Раиса Республики Татарстан
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в финале Спортивного кубка раиса (главы) Татарстана среди ветеранов и участников специальной военной операции, который прошел в Казани, сообщает минспорта республики.
"В столице республики прошел финальный этап Спортивного кубка раиса Республики Татарстан среди участников и ветеранов СВО. Событие объединило около 200 спортсменов со всего Татарстана, стало кульминацией проекта, направленного на поддержку и реабилитацию защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Турнир стартовал в июле с отборочных этапов. В районах республики прошли турниры по плаванию, настольному теннису, нардам и армреслингу. В финале спортсмены-ветераны соревновались в восьми дисциплинах: волейболе, мини-футболе, армреслинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, плавании и нардах. Специально для ветеранов с инвалидностью был предусмотрен турнир по волейболу сидя.
"По инициативе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение организовать вот такие соревнования среди участников СВО. И они оказались востребованными, нужными. Сегодняшняя церемония чествования победителей – еще одна возможность выразить свое уважение и признательность ребятам, которые добровольно приняли решение встать на защиту нашего Отечества", - сказал на церемонии награждения победителей турнира председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Министр спорта республики Владимир Леонов выразил уверенность в дальнейшем развитии проекта.
"Мы старались не подвести, организация на самом высоком уровне. Благо для этого есть лучшая в стране инфраструктура. Я уверен, что мы как минимум в два раза увеличим в следующем этапе количество участников", - отметил он.
Кубок раиса Татарстана призван стать важным звеном в системе социальной и физической реабилитации ветеранов, предоставив им возможность проявить себя в соревновательной атмосфере, найти единомышленников. Это соответствует целям государственной программы "Спорт России".
Организаторами Спортивного кубка раиса Республики Татарстан является правительство республики, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Татарстану, министерство спорта республики, координационный совет по вопросам ветеранов боевых действий.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане
28 августа, 19:36
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала