В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)
павел дуров
telegram
общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доксинг представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", — говорится в заявлении.Только за одну неделю августа администрация Telegram получила сотни обращений от пользователей и на их основании заблокировала множество каналов."Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации. В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными: от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки", — заявили в ведомстве.С 2022 года в Telegram появились десятки крупных каналов, выкладывающих персональные данные россиян, прежде всего военных. Чаще всего в Сеть сливают номера телефонов, адреса и профили на различных платформах. Этим занимаются украинские "OSINT-сообщества" и киберпреступники.Основатель мессенджера Павел Дуров официально признал наличие проблемы и пообещал бороться с теми, кто занимаются доксингом. Тем не менее Telegram удалил лишь несколько таких групп. Украинские ресурсы, публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать, резюмировали в МВД.
