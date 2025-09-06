Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 06.09.2025 (обновлено: 16:44 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/doksing-2040185800.html
В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен
В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен - РИА Новости, 06.09.2025
В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен
Доксинг представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:11:00+03:00
2025-09-06T16:44:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
павел дуров
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доксинг представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", — говорится в заявлении.Только за одну неделю августа администрация Telegram получила сотни обращений от пользователей и на их основании заблокировала множество каналов."Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации. В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными: от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки", — заявили в ведомстве.С 2022 года в Telegram появились десятки крупных каналов, выкладывающих персональные данные россиян, прежде всего военных. Чаще всего в Сеть сливают номера телефонов, адреса и профили на различных платформах. Этим занимаются украинские "OSINT-сообщества" и киберпреступники.Основатель мессенджера Павел Дуров официально признал наличие проблемы и пообещал бороться с теми, кто занимаются доксингом. Тем не менее Telegram удалил лишь несколько таких групп. Украинские ресурсы, публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать, резюмировали в МВД.
https://ria.ru/20250902/moshenniki-2039019743.html
https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039554521.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), павел дуров, telegram, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Павел Дуров, Telegram, Общество
В МВД рассказали, что такое доксинг и чем он опасен

В МВД назвали доксинг распространенной киберугрозой

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доксинг представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", — говорится в заявлении.
Разговор по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 10:27
Только за одну неделю августа администрация Telegram получила сотни обращений от пользователей и на их основании заблокировала множество каналов.
"Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации. В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными: от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки", — заявили в ведомстве.
С 2022 года в Telegram появились десятки крупных каналов, выкладывающих персональные данные россиян, прежде всего военных. Чаще всего в Сеть сливают номера телефонов, адреса и профили на различных платформах. Этим занимаются украинские "OSINT-сообщества" и киберпреступники.
Основатель мессенджера Павел Дуров официально признал наличие проблемы и пообещал бороться с теми, кто занимаются доксингом. Тем не менее Telegram удалил лишь несколько таких групп. Украинские ресурсы, публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать, резюмировали в МВД.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку
4 сентября, 06:38
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Павел ДуровTelegramОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала