В Днепропетровске прогремели взрывы

06.09.2025

Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал".

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22.51 мск. "Взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

