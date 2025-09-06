https://ria.ru/20250906/dnepropetrovsk-2040224713.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 06.09.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22.51 мск. "Взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
