Мостовой переезд, стелу и новый проспект открыли в Черкесске

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В рамках празднования Дня республики и двухвекового юбилея республиканской столицы глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов торжественно открыл в новом микрорайоне города проспект и стелу "200-летия Черкесска" высотой 17 метров, а также важнейший инфраструктурный объект — мостовой переход длиной почти 700 метров, который связывает новый микрорайон "Северный" с федеральной трассой, сообщает пресс-служба правительства региона.Темрезов на торжественной церемонии поздравил всех жителей республики с двойным праздником – Днем республики и 200-летием Черкесска. Он поблагодарил каждого жителя республики за трудолюбие и любовь к своей малой Родине и большой России. А также выразил слова благодарности всем строителям, инженерам, проектировщикам за реализацию проектов в новом микрорайоне и созидательный труд."Стела и проспект, которые сегодня названы в честь 200-летия города, увековечивают подвиг труда сотен и тысяч наших земляков — тех, кто строил школы и заводы, сажал деревья и прокладывал дороги, воспитывал детей и защищал Родину. Они строили, созидали, трудились. Благодаря им Черкесск стал тем, чем он есть сегодня: уютным, развивающимся, многокультурным и гостеприимным городом", - отметил Темрезов.Он добавил, что новый мостовой переход открывает дорогу для развития новых микрорайонов — прежде всего, "Северного". Впереди еще один крупный проект - строительство микрорайона "Спутник" на 30 тысяч человек."Пусть проспект 200-летия, новая стела и путепровод станут не просто объектами инфраструктуры, а символами нашего единства, преемственности поколений и неуклонного движения вперед. Пусть каждый, кто проедет по новому мосту или прогуляется по проспекту, почувствует: это — наше общее достижение, наш общий дом",- отметил Темрезов.Перед участниками торжества также выступил мэр Черкесска Алексей Баскаев."Искренне рад, что первый день празднования юбилейной даты ознаменован такими знаменательными событиями – открытием проспекта и стелы "200-летия Черкесска", а также надземного автомобильного переезда к федеральной трассе, что позволит значительно уменьшить транспортную нагрузку на городскую сеть автомобильных дорог. Что касается проспекта 200-летия Черкесска – это действительно новый символ республиканской столицы, так же как 17-метровое сооружение - стела, на которой высечена юбилейная дата", - сказал он.

