ПВО сбила шесть беспилотников над Воронежской областью - РИА Новости, 06.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 06.09.2025
ПВО сбила шесть беспилотников над Воронежской областью
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области, в регионе ночью сбили шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Режим опасности атаки БПЛА ввели в регионе в 20.39 мск пятницы. Он продлился около 10 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. Дежурными силами ПВО минувшей ночью над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области, в регионе ночью сбили шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Режим опасности атаки БПЛА ввели в регионе в 20.39 мск пятницы. Он продлился около 10 часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. Дежурными силами ПВО минувшей ночью над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
ПВО сбила девять украинских беспилотников в Смоленской области
06:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
