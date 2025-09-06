https://ria.ru/20250906/bespilotniki-2040136172.html
ПВО сбила шесть беспилотников над Воронежской областью
ПВО сбила шесть беспилотников над Воронежской областью
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области, в регионе ночью сбили шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Режим опасности атаки БПЛА ввели в регионе в 20.39 мск пятницы. Он продлился около 10 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. Дежурными силами ПВО минувшей ночью над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
