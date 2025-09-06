В Ленинградской области арестовали мать, бросившую младенца у мусоропровода
В Ленинградской области арестовали женщину, бросившую младенца у мусоропровода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, арестована, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следователем женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что 4 сентября в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома в городе Всеволожске был обнаружен новорожденный ребенок. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Сообщалось, что в настоящее время младенец находится в медицинском учреждении.
По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода в подъезде дома по улице Ленинградской в городе Всеволожске. Обнаружившие новорожденную прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы. По данным ведомства, задержанная женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство своего ребенка.