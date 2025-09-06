https://ria.ru/20250906/arest-2040176355.html

В Ленинградской области арестовали мать, бросившую младенца у мусоропровода

В Ленинградской области арестовали мать, бросившую младенца у мусоропровода - РИА Новости, 06.09.2025

В Ленинградской области арестовали мать, бросившую младенца у мусоропровода

Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, арестована, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:31:00+03:00

2025-09-06T14:31:00+03:00

2025-09-06T14:31:00+03:00

происшествия

россия

всеволожск

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, арестована, сообщает региональное СУСК РФ. "Следователем женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что 4 сентября в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома в городе Всеволожске был обнаружен новорожденный ребенок. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Сообщалось, что в настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода в подъезде дома по улице Ленинградской в городе Всеволожске. Обнаружившие новорожденную прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы. По данным ведомства, задержанная женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство своего ребенка.

https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html

россия

всеволожск

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, всеволожск, ленинградская область