https://ria.ru/20250906/afganistan-2040197703.html

Вице-премьер Афганистана призвал признать Исламский эмират

Вице-премьер Афганистана призвал признать Исламский эмират - РИА Новости, 06.09.2025

Вице-премьер Афганистана призвал признать Исламский эмират

Вице-премьер Афганистана Абдул Салам Ханафи в субботу призвал мировое сообщество разморозить афганские активы и признать Исламский эмират в ходе состоявшейся в... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T17:58:00+03:00

2025-09-06T17:58:00+03:00

2025-09-06T17:58:00+03:00

в мире

афганистан

кабул (город)

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:169:3340:2048_1920x0_80_0_0_fc998fb64d026705b7fbb56ab6e395b6.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Салам Ханафи в субботу призвал мировое сообщество разморозить афганские активы и признать Исламский эмират в ходе состоявшейся в Кабуле международной конференции "Привлечение инвестиций и поддержка энергетического сектора Афганистана", сообщило информационное агентство Afghan-IRCA. "Афганистан сегодня стремится стать связующим звеном между Центральной и Южной Азией ... мировое сообщество должно разморозить афганские активы и признать Исламский Эмират", - цитирует слова вице-премьера издание. Ханафи подчеркнул, что страны мира должны поддерживать Афганистан в реализации его экономических проектов, чтобы создать рабочие места и обеспечить занятость молодежи. "Афганистан проводит сбалансированную политику и стремится к добрососедским отношениям со всеми странами региона и за его пределами, основанным на взаимном уважении", - сказал Ханафи, подчеркнув при этом, что никому не будет позволено использовать территорию Афганистана против соседних стран, региона и за его пределами. "Это является твердой политикой нынешней власти", - подчеркнул он. Ханафи отметил, что "в Афганистане созданы благоприятные условия для инвестиций, и, по имеющимся данным, страна обладает потенциалом для производства более 24 тысяч мегаватт гидроэлектроэнергии". Зампремьера сообщил, что "в настоящее время 80% электроэнергии Афганистана поступает из внутренних источников, а также импортируется из Ирана, Таджикистана и Узбекистана".

https://ria.ru/20250906/bezhentsy-2040189651.html

https://ria.ru/20250903/vef-2039257983.html

афганистан

кабул (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, кабул (город), иран