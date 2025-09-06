Вице-премьер Афганистана призвал признать Исламский эмират
Вице-премьер Афганистана Ханафи призвал страны признать Исламский эмират
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Салам Ханафи в субботу призвал мировое сообщество разморозить афганские активы и признать Исламский эмират в ходе состоявшейся в Кабуле международной конференции "Привлечение инвестиций и поддержка энергетического сектора Афганистана", сообщило информационное агентство Afghan-IRCA.
"Афганистан сегодня стремится стать связующим звеном между Центральной и Южной Азией ... мировое сообщество должно разморозить афганские активы и признать Исламский Эмират", - цитирует слова вице-премьера издание.
Ханафи подчеркнул, что страны мира должны поддерживать Афганистан в реализации его экономических проектов, чтобы создать рабочие места и обеспечить занятость молодежи. "Афганистан проводит сбалансированную политику и стремится к добрососедским отношениям со всеми странами региона и за его пределами, основанным на взаимном уважении", - сказал Ханафи, подчеркнув при этом, что никому не будет позволено использовать территорию Афганистана против соседних стран, региона и за его пределами.
"Это является твердой политикой нынешней власти", - подчеркнул он.
Ханафи отметил, что "в Афганистане созданы благоприятные условия для инвестиций, и, по имеющимся данным, страна обладает потенциалом для производства более 24 тысяч мегаватт гидроэлектроэнергии". Зампремьера сообщил, что "в настоящее время 80% электроэнергии Афганистана поступает из внутренних источников, а также импортируется из Ирана, Таджикистана и Узбекистана".
