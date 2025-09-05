https://ria.ru/20250905/zhile-2039800641.html
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья - РИА Новости, 05.09.2025
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья
Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.Речь идет о схемах, когда покупатель, имеющий право на льготную ипотеку, ищет заимодателя для первого взноса и обещает ему за это некий гипотетический доход.Однако подобные схемы опасны с точки зрения законности и юридической чистоты, поскольку многие вопросы невозможно урегулировать. Например, кто будет вносить ипотечные платежи, ремонтировать квартиру, покупать мебель и заниматься поиском арендаторов, а также кто получит прибыль при последующей перепродаже (если она вообще состоится).Неясно и то, как будут оформлены права "инвестора", поскольку никаких претензий по семейной ипотеке он предъявить не может. Получается не доход, а потеря времени для более эффективного размещения капитала, полагает экономист."Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил два миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев — да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода", — заключил он.
