Рейтинг@Mail.ru
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 05.09.2025 (обновлено: 11:14 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/zhile-2039800641.html
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья - РИА Новости, 05.09.2025
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья
Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:18:00+03:00
2025-09-05T11:14:00+03:00
жилье
алексей кричевский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039897276_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_3cb09fd0604c30fed4fce3d14d9896fc.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.Речь идет о схемах, когда покупатель, имеющий право на льготную ипотеку, ищет заимодателя для первого взноса и обещает ему за это некий гипотетический доход.Однако подобные схемы опасны с точки зрения законности и юридической чистоты, поскольку многие вопросы невозможно урегулировать. Например, кто будет вносить ипотечные платежи, ремонтировать квартиру, покупать мебель и заниматься поиском арендаторов, а также кто получит прибыль при последующей перепродаже (если она вообще состоится).Неясно и то, как будут оформлены права "инвестора", поскольку никаких претензий по семейной ипотеке он предъявить не может. Получается не доход, а потеря времени для более эффективного размещения капитала, полагает экономист."Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил два миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев — да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода", — заключил он.
https://ria.ru/20250904/zhile-2039525525.html
https://ria.ru/20250902/ipoteka-2038962109.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039897276_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_4dc5f42b6a33738c81245130508c2863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, алексей кричевский, общество
Жилье, Алексей Кричевский, Общество
Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья

Экономист Кричевский назвал покупку жилья через льготника рискованной

© Getty Images / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Getty Images / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.
Речь идет о схемах, когда покупатель, имеющий право на льготную ипотеку, ищет заимодателя для первого взноса и обещает ему за это некий гипотетический доход.
Кухня в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье
Вчера, 02:17
Однако подобные схемы опасны с точки зрения законности и юридической чистоты, поскольку многие вопросы невозможно урегулировать. Например, кто будет вносить ипотечные платежи, ремонтировать квартиру, покупать мебель и заниматься поиском арендаторов, а также кто получит прибыль при последующей перепродаже (если она вообще состоится).
Неясно и то, как будут оформлены права "инвестора", поскольку никаких претензий по семейной ипотеке он предъявить не может. Получается не доход, а потеря времени для более эффективного размещения капитала, полагает экономист.
"Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил два миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев — да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода", — заключил он.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Аналитик раскрыла, кому из россиян грозит потеря ипотечного жилья
2 сентября, 02:15
 
ЖильеАлексей КричевскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала