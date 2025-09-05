https://ria.ru/20250905/zhile-2039800641.html

Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья

Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья - РИА Новости, 05.09.2025

Экономист предостерег от "совместных" покупок жилья

Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T03:18:00+03:00

2025-09-05T03:18:00+03:00

2025-09-05T11:14:00+03:00

жилье

алексей кричевский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039897276_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_3cb09fd0604c30fed4fce3d14d9896fc.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Любого рода "совместные" покупки жилья рискованны и невыгодны, прежде всего заимодателям, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.Речь идет о схемах, когда покупатель, имеющий право на льготную ипотеку, ищет заимодателя для первого взноса и обещает ему за это некий гипотетический доход.Однако подобные схемы опасны с точки зрения законности и юридической чистоты, поскольку многие вопросы невозможно урегулировать. Например, кто будет вносить ипотечные платежи, ремонтировать квартиру, покупать мебель и заниматься поиском арендаторов, а также кто получит прибыль при последующей перепродаже (если она вообще состоится).Неясно и то, как будут оформлены права "инвестора", поскольку никаких претензий по семейной ипотеке он предъявить не может. Получается не доход, а потеря времени для более эффективного размещения капитала, полагает экономист."Наиболее адекватным вариантом здесь видится только постепенный расчет "заемщика" с "инвестором". К примеру, если бенефициар получил два миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев — да, это на 50% больше, но это деньги на 2,5 года и для такого вида взаимоотношений это нормально. Разумеется, это нужно оформлять юридически и платить налог с дохода", — заключил он.

https://ria.ru/20250904/zhile-2039525525.html

https://ria.ru/20250902/ipoteka-2038962109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, алексей кричевский, общество