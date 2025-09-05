Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.09.2025
06:24 05.09.2025
В Бурятии произошло землетрясение
происшествия
республика бурятия
российская академия наук
УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Баунтовском районе на севере Бурятии, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Курорт Баунт Баунтовского района Бурятии произошло в пятницу в 09.04 (04.04 мск). Магнитуда землетрясения - 4,1. "Зарегистрировано землетрясение: 55,02 северной широты 112,59 восточной долготы. Энергетический класс: 11.4", - говорится в сообщении.
республика бурятия
происшествия, республика бурятия, российская академия наук
Происшествия, Республика Бурятия, Российская академия наук
УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Баунтовском районе на севере Бурятии, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Курорт Баунт Баунтовского района Бурятии произошло в пятницу в 09.04 (04.04 мск). Магнитуда землетрясения - 4,1.
"Зарегистрировано землетрясение: 55,02 северной широты 112,59 восточной долготы. Энергетический класс: 11.4", - говорится в сообщении.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
