В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.09.2025

В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Баунтовском районе на севере Бурятии, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:24:00+03:00

УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Баунтовском районе на севере Бурятии, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Курорт Баунт Баунтовского района Бурятии произошло в пятницу в 09.04 (04.04 мск). Магнитуда землетрясения - 4,1. "Зарегистрировано землетрясение: 55,02 северной широты 112,59 восточной долготы. Энергетический класс: 11.4", - говорится в сообщении.

республика бурятия

2025

Новости

