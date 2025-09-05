Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 05.09.2025
02:07 05.09.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. Жители полуострова ощутили подземные толчки, о чем активно сообщают в соцсетях из разных населенных пунктов полуострова. Ученые пока не обнародовали параметры инструментальной интенсивности землетрясения. "Время UTC: 04 сентября 2025 22:38:38 (камчатское время - 10.38 5 сентября, 01.38 мск - ред.). Координаты: 52.3397 северной широты, 160.6734 восточной долготы... Магнитуда: 5.3", — поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 60,7 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Жители полуострова ощутили подземные толчки, о чем активно сообщают в соцсетях из разных населенных пунктов полуострова. Ученые пока не обнародовали параметры инструментальной интенсивности землетрясения.
"Время UTC: 04 сентября 2025 22:38:38 (камчатское время - 10.38 5 сентября, 01.38 мск - ред.). Координаты: 52.3397 северной широты, 160.6734 восточной долготы... Магнитуда: 5.3", — поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 60,7 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
