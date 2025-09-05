https://ria.ru/20250905/yaytsa-2039812255.html

Россия впервые поставила куриные яйца в США

Россия впервые поставила куриные яйца в США - РИА Новости, 05.09.2025

Россия впервые поставила куриные яйца в США

В июле США впервые в современной истории закупили у России куриные яйца, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В июле США впервые в современной истории закупили у России куриные яйца, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. В начале года Штаты столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Чтобы стабилизировать ситуацию, им пришлось расширить импорт. И хотя яйца дешевеют уже несколько месяцев, в июле они все еще стоили на 16,4 процента больше, чем годом ранее. Поэтому США находят новые рынки для закупок и в июле ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с 1992 года. Россия же, которая в этом году резко нарастила производство яиц, сталкивается с падением цен на них — в июле десяток стоил в среднем 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023-го. В Минсельхозе отмечали, что производителям приходится продавать яйца даже ниже себестоимости. Интересно, что, помимо России, в июле США начали покупать яйца еще и у Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов. А всего за месяц американский импорт составил 16,5 миллиона долларов. Крупнейшими поставщиками стали Бразилия (8,8 миллиона), Мексика (3,9 миллиона) и Индия (933 тысячи долларов).

