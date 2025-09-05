Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ не увидел признаков качественного ухудшения состояния экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 05.09.2025 (обновлено: 13:51 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/vtb-2039988899.html
Глава ВТБ не увидел признаков качественного ухудшения состояния экономики
Глава ВТБ не увидел признаков качественного ухудшения состояния экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Глава ВТБ не увидел признаков качественного ухудшения состояния экономики
Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:41:00+03:00
2025-09-05T13:51:00+03:00
экономика
россия
андрей костин (банкир)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_51856d6df90734b5377342d6e584b71b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ. "Я качественного какого-то ухудшения в экономике за последние кварталы не заметил по нашим клиентам… Поэтому пока угроз каких-то не вижу", - сказал он. "Жизнь показала, что экономика достаточно живучая", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_62132dd4b23f27295a5e99e4eeecc2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей костин (банкир), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Глава ВТБ не увидел признаков качественного ухудшения состояния экономики

Глава ВТБ Костин не увидел качественного ухудшения в российской экономике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБрифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025
Брифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Брифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что не видит "качественного ухудшения" в экономике РФ.
"Я качественного какого-то ухудшения в экономике за последние кварталы не заметил по нашим клиентам… Поэтому пока угроз каких-то не вижу", - сказал он.
"Жизнь показала, что экономика достаточно живучая", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пленарная сессия ВЭФ-2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанк

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

Телеведущая Мария Рыбакова на пленарной сессии Восточного экономического форума

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

Участники пленарной сессии Восточного экономического форума

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

Участники пленарной сессии Восточного экономического форума

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

Выступление президента России Владимира Путина

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

Гости на пленарной сессии Восточного экономического форума

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

Президент России Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

Пленарная сессия Восточного экономического форума

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
1 из 9

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 9

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 9

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 9

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 9

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала