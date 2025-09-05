Пленарная сессия ВЭФ-2025

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.