В России изменятся правила трудоустройства несовершеннолетних
2025-09-05T02:20:00+03:00
2025-09-05T02:20:00+03:00
2025-09-05T10:19:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 17 лет, в том числе молодых людей с ограничениями по здоровью, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие меры содержатся в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года, который утвердил кабмин. Одно из мероприятий плана подразумевает снижение административных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, в том числе молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру подростковой занятости. Соответствующие мероприятия планируют реализовать в 2026-2030 годах. Как ожидается, в результате в регионах России будут внедрены стандарты трудоустройства несовершеннолетних граждан. Ответственными исполнителями этих мероприятий будут уполномоченный при президенте по правам ребенка, а также исполнительные органы субъектов РФ.
