Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решениях. "Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное – это точно лучше... Лучше дружить", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

