Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска
Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска - РИА Новости, 05.09.2025
Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска
Раненых иностранных наемников вывозят авиацией из-под Краматорска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.09.2025
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Раненых иностранных наемников вывозят авиацией из-под Краматорска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По поступающим данным, в районе населенного пункта Краматорск за несколько суток в два раза увеличилось количество малых моторных самолетов и вертолетов, предназначенных для транспортировки раненых", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что по предварительным данным, это связано с прибытием в этот район иностранных наемников из ЧВК, которые в своем подчинении имеют отдельное от украинцев медицинское обеспечение.
Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска
Марочко: раненых иностранных наемников вывозят авиацией из-под Краматорска