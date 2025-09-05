https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039818789.html

Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Раненых иностранных наемников вывозят авиацией из-под Краматорска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По поступающим данным, в районе населенного пункта Краматорск за несколько суток в два раза увеличилось количество малых моторных самолетов и вертолетов, предназначенных для транспортировки раненых", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что по предварительным данным, это связано с прибытием в этот район иностранных наемников из ЧВК, которые в своем подчинении имеют отдельное от украинцев медицинское обеспечение.

