Азиатские СМИ назвали главную тему ВЭФ
14:41 05.09.2025
Азиатские СМИ назвали главную тему ВЭФ
Азиатские СМИ назвали главную тему ВЭФ
2025-09-05T14:41:00+03:00
2025-09-05T14:41:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главной темой проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) стало укрепление международного сотрудничества в регионе, пишут азиатские СМИ в пятницу, акцентируя также внимание читателей на заявлениях президента РФ Владимира Путина по ключевым мировым проблемам. КИТАЙ "Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам ВЭФ-2025, в котором отметил, что ВЭФ помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации", - пишет агентство Синьхуа. Газета "Синьцзинбао" обращает внимание на слова российского президента о перспективах развития Северного морского пути. "Он (Путин - ред.) заявил о растущей заинтересованности разных стран в данном транспортном коридоре. Российские и зарубежные компании проявляют всё больший интерес к полярному транспортному коридору. Он соединяет Владивосток с Санкт-Петербургом и стимулирует развитие экономики, создавая новые коммерческие возможности", - пишет издание. Китайское информационное агентство (КИА) в своих материалах, посвященных выступлению Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ, обратило внимание на его заявления по Украине. Агентство приводит слова Путина о том, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО и что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. КИА также указало на готовность России ответить на решение КНР о предоставлении безвизового режима для россиян. "Выступая на ВЭФ, президент Путин заявил, что Россия также готова ввести безвизовый режим для граждан КНР в качестве ответа на дружественный шаг Китая. Путин отметил, что этот шаг стал свидетельством дружбы между нашими странами", - отмечает КИА. На новостном портале Центрального телевидения Китая (CCTV) также вышел материал под заголовком "Путин: Россия введет безвизовой режим с Китаем на взаимной основе", посвященный комментариям президента об отмене Пекином виз для россиян. ИНДОНЕЗИЯ Индонезийские СМИ заострили внимание на сближении России и КНДР, о котором говорил президент Путин на пленарной сессии форума. "Северная Корея теперь может надеяться на поддержку России в оказании давления на Вашингтон в отношении санкций, что по-прежнему является важным вопросом в переговорах между двумя сторонами", - пишет портал Liputan6. В Индонезии, которая стала полноценным членом БРИКС в 2025 году, также позитивно оценили новость о намерении Лаоса усилить сотрудничество с объединением. "Лаос заинтересован во вступлении в БРИКС и в настоящее время изучает этот вопрос", - отметил портал SIDO News. ЛАОС Газета Лаосской Народно-Демократической Республики Laotian Times рассказывает о встрече премьер-министра республики Сонсая Сипхандона с Путиным и о выступлении главы лаосского правительства на пленарном заседании в пятницу. Другое местное агентство Lao News Agency отмечает значение мероприятия для экономики и потенциальное развитие сотрудничества Москвы и Вьентьяна. "Ожидается, что форум привлечет активное участие предприятий Лаоса и России с акцентом на расширение экономических и торговых связей", - пишет Lao News Agency. МАЛАЙЗИЯ На планы Лаоса вступить в БРИКС обратило внимание малайзийское агентство Bernama. Оно приводит заявление премьер-министра страны Сонсая Сипхандона в интервью РИА Новости о том, что вопрос присоединения сейчас изучается. Также Bernama цитирует слова президента Путина о том, что расширение сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не зависит от нынешней политической конъюнктуры. "Путин заявил, что Россия сохраняет дружественные и соседские отношения со многими странами, приводя в пример Китай, Индию и Индонезию. Россия начала проводить значительную совместную работу с Китаем 20 лет назад, что было связано с национальными интересами, а не с конъюнктурой", - пишет издание. ВЬЕТНАМ Во Вьетнаме пишут об открытии первого в России Российско-Азиатского факультета в ДВФУ для консолидации программ с вузами стран АТР. "Инициатива впервые объединит академические программы университетов Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и других стран региона… Декан Института иностранных языков при Университете Дананга Нгуен Ван Лонг приветствовал инициативу, выразив надежду, что это предоставит вьетнамским студентам возможности для получения качественного образования", - пишет газета Vietnam News. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, китай, украина, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет, нато, вэф-2025
Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, НАТО, ВЭФ-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главной темой проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) стало укрепление международного сотрудничества в регионе, пишут азиатские СМИ в пятницу, акцентируя также внимание читателей на заявлениях президента РФ Владимира Путина по ключевым мировым проблемам.
КИТАЙ
"Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам ВЭФ-2025, в котором отметил, что ВЭФ помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации", - пишет агентство Синьхуа.
Газета "Синьцзинбао" обращает внимание на слова российского президента о перспективах развития Северного морского пути.
"Он (Путин - ред.) заявил о растущей заинтересованности разных стран в данном транспортном коридоре. Российские и зарубежные компании проявляют всё больший интерес к полярному транспортному коридору. Он соединяет Владивосток с Санкт-Петербургом и стимулирует развитие экономики, создавая новые коммерческие возможности", - пишет издание.
Китайское информационное агентство (КИА) в своих материалах, посвященных выступлению Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ, обратило внимание на его заявления по Украине. Агентство приводит слова Путина о том, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО и что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
КИА также указало на готовность России ответить на решение КНР о предоставлении безвизового режима для россиян.
"Выступая на ВЭФ, президент Путин заявил, что Россия также готова ввести безвизовый режим для граждан КНР в качестве ответа на дружественный шаг Китая. Путин отметил, что этот шаг стал свидетельством дружбы между нашими странами", - отмечает КИА.
На новостном портале Центрального телевидения Китая (CCTV) также вышел материал под заголовком "Путин: Россия введет безвизовой режим с Китаем на взаимной основе", посвященный комментариям президента об отмене Пекином виз для россиян.
ИНДОНЕЗИЯ
Индонезийские СМИ заострили внимание на сближении России и КНДР, о котором говорил президент Путин на пленарной сессии форума.
"Северная Корея теперь может надеяться на поддержку России в оказании давления на Вашингтон в отношении санкций, что по-прежнему является важным вопросом в переговорах между двумя сторонами", - пишет портал Liputan6.
В Индонезии, которая стала полноценным членом БРИКС в 2025 году, также позитивно оценили новость о намерении Лаоса усилить сотрудничество с объединением. "Лаос заинтересован во вступлении в БРИКС и в настоящее время изучает этот вопрос", - отметил портал SIDO News.
ЛАОС
Газета Лаосской Народно-Демократической Республики Laotian Times рассказывает о встрече премьер-министра республики Сонсая Сипхандона с Путиным и о выступлении главы лаосского правительства на пленарном заседании в пятницу.
Другое местное агентство Lao News Agency отмечает значение мероприятия для экономики и потенциальное развитие сотрудничества Москвы и Вьентьяна.
"Ожидается, что форум привлечет активное участие предприятий Лаоса и России с акцентом на расширение экономических и торговых связей", - пишет Lao News Agency.
МАЛАЙЗИЯ
На планы Лаоса вступить в БРИКС обратило внимание малайзийское агентство Bernama. Оно приводит заявление премьер-министра страны Сонсая Сипхандона в интервью РИА Новости о том, что вопрос присоединения сейчас изучается.
Также Bernama цитирует слова президента Путина о том, что расширение сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не зависит от нынешней политической конъюнктуры.
"Путин заявил, что Россия сохраняет дружественные и соседские отношения со многими странами, приводя в пример Китай, Индию и Индонезию. Россия начала проводить значительную совместную работу с Китаем 20 лет назад, что было связано с национальными интересами, а не с конъюнктурой", - пишет издание.
ВЬЕТНАМ
Во Вьетнаме пишут об открытии первого в России Российско-Азиатского факультета в ДВФУ для консолидации программ с вузами стран АТР.
"Инициатива впервые объединит академические программы университетов Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и других стран региона… Декан Института иностранных языков при Университете Дананга Нгуен Ван Лонг приветствовал инициативу, выразив надежду, что это предоставит вьетнамским студентам возможности для получения качественного образования", - пишет газета Vietnam News.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
РоссияКитайУкраинаВладимир ПутинБРИКСДальневосточный федеральный университетНАТОВЭФ-2025
 
 
