Эксперт рассказал, кому выгоден запрет Украины на транзит нефти из России
21:07 05.09.2025
Эксперт рассказал, кому выгоден запрет Украины на транзит нефти из России
Эксперт рассказал, кому выгоден запрет Украины на транзит нефти из России
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Брюсселю был бы выгоден запрет Украины на транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии, так он бы смог надавить на эти две страны, чтобы они отказались от импорта российского сырья, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Остановка нефтепровода "Дружба" – повод для Евросоюза указать Венгрии и Словакии на то, что нужно отказываться от российской нефти и одобрить ту дорожную карту, которую Евросоюз представил в июне 2025 года по полному отказу от российской нефти, газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Поэтому здесь Евросоюз, наоборот, подталкивает Украину к более радикальным действиям", - сказал эксперт. Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что Украина разрешит транзит нефти и газа через свою территорию только, если это будет не российское сырье. Для Венгрии и Словакии, в случае отказа от российской нефти, альтернативы окажутся дороже, и маржинальность нефтепереработки снизится. Как объяснил Юшков, если эти европейские страны решат покупать нефть, например, в Хорватии, им придется платить за перевалку сырья, доставленного по морю. Однако и Словакия, и Венгрия сейчас поставляют нефтепродукты в Украину, добавил эксперт. Скорее всего, если не брать в расчет политические решения, им будет выгоднее направлять излишки от нефтепереработки на более дорогой европейский рынок. "Соответственно, Украина рискует остаться без поставок топлива из Венгрии и Словакии. Да, они не крупнейшие (поставщики - ред.), как правило, Польша больше всего поставляет, но тем не менее они же значимые игроки", - заключил Юшков. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
