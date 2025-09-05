Эксперт рассказал, кому выгоден запрет Украины на транзит нефти из России
Экономист Юшков: ЕС хочет заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из РФ
© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Брюсселю был бы выгоден запрет Украины на транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии, так он бы смог надавить на эти две страны, чтобы они отказались от импорта российского сырья, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Остановка нефтепровода "Дружба" – повод для Евросоюза указать Венгрии и Словакии на то, что нужно отказываться от российской нефти и одобрить ту дорожную карту, которую Евросоюз представил в июне 2025 года по полному отказу от российской нефти, газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Поэтому здесь Евросоюз, наоборот, подталкивает Украину к более радикальным действиям", - сказал эксперт.
Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что Украина разрешит транзит нефти и газа через свою территорию только, если это будет не российское сырье.
Однако и Словакия, и Венгрия сейчас поставляют нефтепродукты в Украину, добавил эксперт. Скорее всего, если не брать в расчет политические решения, им будет выгоднее направлять излишки от нефтепереработки на более дорогой европейский рынок.
"Соответственно, Украина рискует остаться без поставок топлива из Венгрии и Словакии. Да, они не крупнейшие (поставщики - ред.), как правило, Польша больше всего поставляет, но тем не менее они же значимые игроки", - заключил Юшков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии).
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб
4 сентября, 20:39