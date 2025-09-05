Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 05.09.2025 (обновлено: 16:53 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040032296.html
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.09.2025
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров
Москва призывает Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта​, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:50:00+03:00
2025-09-05T16:53:00+03:00
россия
япония
китай
владимир путин
сергей лавров
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва призывает Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта​, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта", — говорится в приветствии министра участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Министр отметил, что память об общей борьбе с японским милитаризмом останется важнейшим подспорьем в укреплении отношений стратегического партнерства России с Китаем, КНДР, Монголией и другими странами. "Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший &lt;…&gt; в Пекине грандиозный парад победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира", — отметил Лавров.Он напомнил, что в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти Россия вернула День Победы над Японией в календарь государственных праздников."Наш святой долг — помнить уроки мировой войны, этой величайшей трагедии всего человечества, и делать все, чтобы не допустить ее повторения", — подчеркнул глава МИД.Он добавил, что Россия продолжит просветительскую и военно-мемориальную работу по выявлению новых свидетельств преступлений японского милитаризма в 1930-1940-х годах.
https://ria.ru/20250904/kurily-2039160456.html
https://ria.ru/20250905/fsb-2039799626.html
россия
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, китай, владимир путин, сергей лавров, си цзиньпин, в мире
Россия, Япония, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, В мире
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров

Лавров: Россия призывает полностью Японию признать итоги Второй мировой войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва призывает Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта​, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта", — говорится в приветствии министра участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Москве обещали совсем другое". Кто пытается оспорить итоги Второй мировой
Вчера, 08:00
Министр отметил, что память об общей борьбе с японским милитаризмом останется важнейшим подспорьем в укреплении отношений стратегического партнерства России с Китаем, КНДР, Монголией и другими странами.
"Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший <…> в Пекине грандиозный парад победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира", — отметил Лавров.
Он напомнил, что в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти Россия вернула День Победы над Японией в календарь государственных праздников.
"Наш святой долг — помнить уроки мировой войны, этой величайшей трагедии всего человечества, и делать все, чтобы не допустить ее повторения", — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что Россия продолжит просветительскую и военно-мемориальную работу по выявлению новых свидетельств преступлений японского милитаризма в 1930-1940-х годах.
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опубликованы документы о японских планах массовых казней в Маньчжурии
00:11
 
РоссияЯпонияКитайВладимир ПутинСергей ЛавровСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала