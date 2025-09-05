https://ria.ru/20250905/rossiya-2040032296.html
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров
Россия призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, заявил Лавров
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва призывает Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта", — говорится в приветствии министра участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Министр отметил, что память об общей борьбе с японским милитаризмом останется важнейшим подспорьем в укреплении отношений стратегического партнерства России с Китаем, КНДР, Монголией и другими странами. "Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший <…> в Пекине грандиозный парад победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира", — отметил Лавров.Он напомнил, что в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти Россия вернула День Победы над Японией в календарь государственных праздников."Наш святой долг — помнить уроки мировой войны, этой величайшей трагедии всего человечества, и делать все, чтобы не допустить ее повторения", — подчеркнул глава МИД.Он добавил, что Россия продолжит просветительскую и военно-мемориальную работу по выявлению новых свидетельств преступлений японского милитаризма в 1930-1940-х годах.
