Южнокорейские СМИ оценили встречу Путина с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином

15:46 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына представляет для Южной Кореи "непростую дипломатическую задачу", пишут в пятницу южнокорейские СМИ.
"Прошедший 3 сентября парад по случаю 80-летия победы, а также состоявшиеся 4 сентября переговоры лидеров КНДР и КНР с точки зрения Южной Кореи представляют непростую дипломатическую задачу", - приводит агентство Рёнхап слова дипломата, пожелавшего остаться анонимным.
Как уточняет агентство, в результате переговоров между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином угроза со стороны Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики возросла, поскольку в этот раз не была затронута тема денуклеаризации, хотя в ходе прошлых встреч глав двух государств она неизменно поднималась. Южнокорейское агентство выразило опасения, что прежние стремления КНР поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова изменились.
"(В условиях сближения КНДР с Китаем и Россией - ред.) у Северной Кореи все меньше причин вступать в диалог с США, (а в случае, если такой диалог все же состоится - ред.) Северная Коря может поднять тему о разоружении с позиции ядерной державы", - указывает Рёнхап.
В пятницу Агентство Newsis также получило информацию от представителя министерства иностранных дел Республики Корея, что МИД продолжает выяснять, не изменились ли ключевые позиции КНР в отношении проблем на Корейском полуострове.
Агентство News1 объявляет, что новые обстоятельства усложняют обстановку и представляют для Южной Кореи "задачу высшего уровня". Агентство добавляет, что участие Ким Чен Ына в параде в Пекине стало первым его появлением на таком масштабном международном мероприятии, повысившим его дипломатический статус.
В среду президент РФ Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын вместе посмотрели парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а после приняли участие в торжественном приеме. Президент России и лидер КНДР провели двусторонние переговоры, а также беседу тет-а-тет. В ходе официальной встречи они обсудили нынешнее и будущее развитие отношений между двумя странами, вклад солдат Корейской Народно-Демократической Республики в освобождение Курской области и ряд других вопросов. Лидеры общались 2,5 часа, а, прощаясь, условились о скорой встрече.
В четверг в Доме народных собраний в центре Пекина состоялись переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Как в пятницу передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе встречи на высшем уровне Ким Чен Ын заявил, что дружба между двумя государствами останется нерушимой, и КНДР продолжит поддерживать правительство Китая. Си Цзиньпин также подчеркнул, что партия и правительство КНР высоко ценят дружбу с Корейской Народно-Демократической Республикой и готовы укреплять и развивать двусторонние отношения в будущем.
Ранее Рёнхап подчеркивало, что в ходе визита Ким Чен Ына в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал ему "особое отношение", отметив что на время его пребывания в Пекине охрана в городе была усилена, а на вокзале специальный поезд Ким Чен Ына встречали представители китайских властей, включая министра иностранных дел КНР Ван И. Кроме того, когда Ким Чен Ын выехал на переговоры, все дороги, по которым он двигался, были перекрыты, чего не было сделано в случае с главами других стран, с которыми Си Цзиньпин также встречался в четверг.
