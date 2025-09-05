Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossija-2039831451.html
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 05.09.2025
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе
Россия готова к диалогу с США по возобновлению авиасообщения между странами, но пока этот разговор не начался, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:08:00+03:00
2025-09-05T07:08:00+03:00
в мире
россия
сша
владивосток
андрей никитин (политик)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по возобновлению авиасообщения между странами, но пока этот разговор не начался, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы готовы в случае интереса американской стороны на эту тему начать разговаривать. Пока таких разговоров нет, но мы, как говорит наш президент, ни от чего не закрываемся и готовы к диалогу всегда", - сказал Никитин на вопрос о том, обсуждается ли возобновление авиарейсов между Россией и США. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039820043.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владивосток, андрей никитин (политик), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, США, Владивосток, Андрей Никитин (политик), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе

Никитин: Россия готова к диалогу с США по возобновлению авиасообщения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по возобновлению авиасообщения между странами, но пока этот разговор не начался, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы готовы в случае интереса американской стороны на эту тему начать разговаривать. Пока таких разговоров нет, но мы, как говорит наш президент, ни от чего не закрываемся и готовы к диалогу всегда", - сказал Никитин на вопрос о том, обсуждается ли возобновление авиарейсов между Россией и США.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
06:13
 
В миреРоссияСШАВладивостокАндрей Никитин (политик)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала