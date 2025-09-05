https://ria.ru/20250905/rossija-2039831451.html
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по возобновлению авиасообщения между странами, но пока этот разговор не начался, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы готовы в случае интереса американской стороны на эту тему начать разговаривать. Пока таких разговоров нет, но мы, как говорит наш президент, ни от чего не закрываемся и готовы к диалогу всегда", - сказал Никитин на вопрос о том, обсуждается ли возобновление авиарейсов между Россией и США. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
