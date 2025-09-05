https://ria.ru/20250905/rossija-2039824407.html

Отношения России и КНДР выдержали испытание временем, заявил Путин

Отношения России и КНДР выдержали испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Отношения России и КНДР выдержали испытание временем, заявил Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в преддверии годовщины образования Республики, в поздравлении... РИА Новости, 05.09.2025

ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в преддверии годовщины образования Республики, в поздравлении отмечается, что отношения Пхеньяна и Москвы "с честью выдержали испытание временем", и выражается уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Семьдесят семь лет назад наша страна первой признала новое корейское государство. С тех пор отношения между Москвой и Пхеньяном с честью выдержали испытание временем", - приводит текст послания ЦТАК. В телеграмме также отмечается героическое участие северокорейских военных в освобождении Курской области, что стало "ярким символом дружбы России и КНДР и взаимопомощи". "Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между нашими странами", - подчеркивается в послании. Ранее лидер КНДР прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После парада и торжественного приема Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, а также беседу тет-а-тет. В ходе официальной встречи они обсудили нынешнее и будущее развитие отношений между Россией и КНДР, вклад северокорейских солдат в освобождение Курской области и ряд других вопросов. Лидеры общались два с половиной часа, а прощаясь, условились о скорой встрече.

