В России начали внедрять освобождение предпринимателей от ответственности

Краснов: в России начали внедрять освобождение бизнесменов от ответственности
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В России начали внедрять процедуру освобождения предпринимателей от ответственности в случае добровольного устранения выявленных нарушений, прокуроры проверяют, как это происходит на деле, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ВЭФ.
В 2024 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Краснов рассказал, что бизнесменов в России освободят от административной ответственности в случае устранения допущенных нарушений.
"Как я ранее говорил, при нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения… Прокуроры будут оценивать законность и прозрачность таких процедур. На днях мною издан соответствующий приказ и запущен мониторинг применения данного механизма на практике", - сказал Краснов.
Генпрокурор подписал приказ 20 августа, документ регламентирует, в частности, порядок работы прокуроров при согласовании плановых и внеплановых проверок предпринимателей.
