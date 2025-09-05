Рейтинг@Mail.ru
В России начали внедрять освобождение предпринимателей от ответственности - РИА Новости, 05.09.2025
02:49 05.09.2025 (обновлено: 08:09 05.09.2025)
В России начали внедрять освобождение предпринимателей от ответственности
В России начали внедрять освобождение предпринимателей от ответственности
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В России начали внедрять процедуру освобождения предпринимателей от ответственности в случае добровольного устранения выявленных нарушений, прокуроры проверяют, как это происходит на деле, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ВЭФ. В 2024 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Краснов рассказал, что бизнесменов в России освободят от административной ответственности в случае устранения допущенных нарушений. "Как я ранее говорил, при нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения… Прокуроры будут оценивать законность и прозрачность таких процедур. На днях мною издан соответствующий приказ и запущен мониторинг применения данного механизма на практике", - сказал Краснов. Генпрокурор подписал приказ 20 августа, документ регламентирует, в частности, порядок работы прокуроров при согласовании плановых и внеплановых проверок предпринимателей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, санкт-петербург, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет
Россия, Санкт-Петербург, Владивосток, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В России начали внедрять процедуру освобождения предпринимателей от ответственности в случае добровольного устранения выявленных нарушений, прокуроры проверяют, как это происходит на деле, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ВЭФ.
В 2024 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Краснов рассказал, что бизнесменов в России освободят от административной ответственности в случае устранения допущенных нарушений.
"Как я ранее говорил, при нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения… Прокуроры будут оценивать законность и прозрачность таких процедур. На днях мною издан соответствующий приказ и запущен мониторинг применения данного механизма на практике", - сказал Краснов.
Генпрокурор подписал приказ 20 августа, документ регламентирует, в частности, порядок работы прокуроров при согласовании плановых и внеплановых проверок предпринимателей.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции
9 июля, 16:45
