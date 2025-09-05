https://ria.ru/20250905/rak-2039810649.html

Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака

Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака - РИА Новости, 05.09.2025

Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака

Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов.

российская академия наук

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов. Флэш-терапия – это лечение онкологических заболеваний высокоинтенсивным пучком протонов, которое позволяет достичь результата в ходе лечения за один или два сеанса. В свою очередь, суперфлэш-терапия за счёт очень высокой интенсивности достигает сильного терапевтического эффекта в лечении рака уже при первом сеансе, отметил Либанов. "В настоящее время мы активно исследуем этот подход (суперфлэш-терапию - ред.) и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии", - сказал Либанов. Он добавил, что российские ученые из Института ядерных исследований РАН разработали технологию получения стронция-82 и стронциево-рубидиевый генератор, используемый в позитронно-эмиссионной томографии.

российская академия наук