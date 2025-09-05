Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rak-2039810649.html
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака - РИА Новости, 05.09.2025
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака
Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:11:00+03:00
2025-09-05T03:11:00+03:00
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977991121_841:0:4292:1941_1920x0_80_0_0_deaab41e5e1ef8c80e6f1ff18537657a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов. Флэш-терапия – это лечение онкологических заболеваний высокоинтенсивным пучком протонов, которое позволяет достичь результата в ходе лечения за один или два сеанса. В свою очередь, суперфлэш-терапия за счёт очень высокой интенсивности достигает сильного терапевтического эффекта в лечении рака уже при первом сеансе, отметил Либанов. "В настоящее время мы активно исследуем этот подход (суперфлэш-терапию - ред.) и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии", - сказал Либанов. Он добавил, что российские ученые из Института ядерных исследований РАН разработали технологию получения стронция-82 и стронциево-рубидиевый генератор, используемый в позитронно-эмиссионной томографии.
https://ria.ru/20250828/rak-2038206349.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977991121_460:0:3048:1941_1920x0_80_0_0_e2228fefdc024fd9f648d6e582dc78f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук
Российская академия наук
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака

Ученый Либанов: суперфлэш-терапия эффективно выжигает раковые клетки

© Moment Makers GroupЭксперимент в лаборатории
Эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Moment Makers Group
Эксперимент в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов.
Флэш-терапия – это лечение онкологических заболеваний высокоинтенсивным пучком протонов, которое позволяет достичь результата в ходе лечения за один или два сеанса. В свою очередь, суперфлэш-терапия за счёт очень высокой интенсивности достигает сильного терапевтического эффекта в лечении рака уже при первом сеансе, отметил Либанов.
"В настоящее время мы активно исследуем этот подход (суперфлэш-терапию - ред.) и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии", - сказал Либанов.
Он добавил, что российские ученые из Института ядерных исследований РАН разработали технологию получения стронция-82 и стронциево-рубидиевый генератор, используемый в позитронно-эмиссионной томографии.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Ученые назвали продукт, защищающий от рака
28 августа, 22:28
 
Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала