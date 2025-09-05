https://ria.ru/20250905/rak-2039810649.html
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака - РИА Новости, 05.09.2025
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака
Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:11:00+03:00
2025-09-05T03:11:00+03:00
2025-09-05T03:11:00+03:00
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977991121_841:0:4292:1941_1920x0_80_0_0_deaab41e5e1ef8c80e6f1ff18537657a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов. Флэш-терапия – это лечение онкологических заболеваний высокоинтенсивным пучком протонов, которое позволяет достичь результата в ходе лечения за один или два сеанса. В свою очередь, суперфлэш-терапия за счёт очень высокой интенсивности достигает сильного терапевтического эффекта в лечении рака уже при первом сеансе, отметил Либанов. "В настоящее время мы активно исследуем этот подход (суперфлэш-терапию - ред.) и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии", - сказал Либанов. Он добавил, что российские ученые из Института ядерных исследований РАН разработали технологию получения стронция-82 и стронциево-рубидиевый генератор, используемый в позитронно-эмиссионной томографии.
https://ria.ru/20250828/rak-2038206349.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977991121_460:0:3048:1941_1920x0_80_0_0_e2228fefdc024fd9f648d6e582dc78f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук
Ученые рассказали об эффективности суперфлэш-терапии против рака
Ученый Либанов: суперфлэш-терапия эффективно выжигает раковые клетки
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сегодня у физиков из Института ядерных исследований РАН есть результаты, которые подтверждают эффективность суперфлэш-терапии против рака, заявил в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов.
Флэш-терапия – это лечение онкологических заболеваний высокоинтенсивным пучком протонов, которое позволяет достичь результата в ходе лечения за один или два сеанса. В свою очередь, суперфлэш-терапия за счёт очень высокой интенсивности достигает сильного терапевтического эффекта в лечении рака уже при первом сеансе, отметил Либанов.
"В настоящее время мы активно исследуем этот подход (суперфлэш-терапию - ред.) и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии", - сказал Либанов.
Он добавил, что российские ученые из Института ядерных исследований РАН
разработали технологию получения стронция-82 и стронциево-рубидиевый генератор, используемый в позитронно-эмиссионной томографии.