https://ria.ru/20250905/putin-2039911811.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2025

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян (79,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,4% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:36:00+03:00

2025-09-05T10:36:00+03:00

2025-09-05T10:36:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большинство россиян (79,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,4% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. В то же время не доверяют Путину 16% граждан РФ, а 14,4% негативно оценивают работу главы государства. Работу правительства России одобряют 50,1% респондентов, а не одобряют - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60% россиян, 19% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,1% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,6% - КПРФ, 7,1% - партию "Новые люди", 3,9% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,2% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 25 по 31 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.

https://ria.ru/20250905/sigavshij-2039909183.html

https://ria.ru/20250905/mir-2039899730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика